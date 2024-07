Daniela Blume, devastada, sufre una pérdida muy dolorosa: "Lloro mientras escribo"

"Gracias por todo lo que he vivido a tu lado, doy gracias por haberte tenido como guía y maestra . Te encantaba portarte bien, esa era tu cosa favorita, ser excelente, y lo conseguías, lo conseguiste, hasta el final. Vaya ejemplo de tenacidad y pasión por la vida ", son las palabras con las que ha definido a su querida mascota.

A través de este emotivo vídeo, Daniela Blume ha expuesto el duelo que está viviendo desde hace tan solo unas horas que se produjese el fatal desenlace. "La buena vida que te di y que me has dado. Siento tu ausencia. Gracias, Kishi quien te ha conocido no te olvida porque tu adorabilidad ha superado todos los límites. Dep, mi bonita", ha escrito totalmente destrozada.