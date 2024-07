Dakota Tárraga y Cristian Suescun han sido pillados besándose apasionadamente. Las imágenes de la exconcursante de ' Supervivientes ' y del hermano de Sofía Suescun circulan desde hace varios días por redes sociales y son ya varios los medios que se han hecho eco de este salseo que hizo público La Cuernis en primera instancia. Desde Outdoor nos hemos querido poner en contacto con la exparticipante de 'Hermano Mayor', que no ha dudado en respondernos con sus primeras palabras acerca de su inesperada relación.

Amable en todo momento, Dakota no ha dudado en contestar a nuestras preguntas, eso sí, no sin antes matizar que ella no tiene " por qué dar explicaciones de su vida privada" a nadie. Pero que, "viendo lo visto" y dado que "nos habéis pillado", ha querido hacerlo para dejar claras ciertos puntos.