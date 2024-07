Manu Lombardo se prueba el traje de novio de su padre y Susana Megan reacciona

La ruptura de Manu Lombardo y Susana Megan , la pareja más longeva de las surgidas en ' Mujeres y Hombres y Viceversa ', sorprendió mucho a sus seguidores, pues en Instagram mostraban una imagen idílica de su relación, que se extendió durante nueve años. Pero lo que les ha sorprendido aún más a sus fans ha sido la reacción de la influencer al ver un vídeo de su ex vestido de novio .

El vídeo en cuestión lo ha subido Manu a Instagram hace unas horas y, en él, se le feliz, posando con el traje de novio que llevó su padre a la boda con su madre. "Y treinta y nueve años después, me pongo el traje de boda de mi padre, para grabarme en la misma iglesia que se casó con mi madre. Hay que decir que el traje me queda hecho a medida jajaja", ha comentado el catalán junto a este emotivo vídeo en el que comparte también una foto de la boda de sus padres y se confiesa "enamorado" de su familia.

No obstante, ha habido a quien no le ha gustado que Susana haya hecho este comentario en la publicación de Manu, pues piensan que no es "madura" con este gesto si, a la vez, "deja escapar a un pedazo de hombretón".