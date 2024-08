La declaración de intenciones de Logan Sampedro a su novia: "Es la definitiva"

Al despedirse de ' Supervivientes All Stars ' a las puertas de la final tras perder el duelo con Sofía Suescun , Logan Sampedro aseguró que se iba feliz porque lo que más le importaba no era el dinero del premio - 50.000 euros que finalmente se ha llevado Marta Peñate - sino lo que tenía fuera. Unas palabras que hicieron que el equipo sospechase que había una persona especial en su vida , aunque el bombero no hubiera hablado de ella en el mes que ha pasado en los Cayos Cochinos.

En una entrevista con David Montufo (@ElChicoComenta) tras ser expulsado, Logan confesó que eran ciertas esas suposiciones y que en España le esperaba una persona especial, aunque no quiso dar más detalles acerca de esta chica anónima que le ha robado el corazón. Lo único que dijo es que llevaba un tiempo conociéndola, pero no le puso la etiqueta de novia. Unos días después, al llegar al plató de 'Supervivientes All Stars' , se pudo ver que ella había ido a recibirle y se fundieron en un romántico beso en los labios .

"Me ha hablado muy de él", ha asegurado el bombero, que no ha fantaseado en ningún momento del concurso tener nada con Sofía no solo por la relación que ella mantiene con el andaluz sino por sus sentimientos por su novia, con la que está convencido de que pasará el resto de sus días, por lo que no le cabe duda de que la puerta a un romance con la ganadora de 'Gran Hermano 16' está totalmente cerrada: "Yo puedo decir ya que de este agua no beberé, ya no voy a no tener novia nunca porque esta es la definitiva".