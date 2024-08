Susana Bianca reaparece para compartir su diagnóstico médico: "No aguanto más"

"Llevo días desaparecida con anginas, otitis y bronquitis", ha comunicado la canaria, que fue al médico en cuando comenzó a encontrarse mal y este le había recetado antibióticos que parece que no han funcionado del todo, porque ha vuelto a tener un bajón tras una leve mejoría : "Ya había mejorado algo durante el día, pero esta noche volvió un dolor que no lo puedo ni explicar. Entre los mocos, la garganta, la tos y el dolor de oído...".

"No recordaba dolor más horrible que el del oído... Madre mía, no aguanto más", ha añadido la amiga de Amor Romeira, añadiendo muchos emoticonos de las caritas que lloran para enfatizar lo mal que lo está pasando estos días en los que ve que su estado de salud no mejora pese a las recomendaciones de su médico. Un story con el que ha aclarado qué le está ocurriendo últimamente y por qué no está compartiendo su rutina con sus seguidores de la red social de la camarita.