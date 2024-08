Alejandra Rubio hace autocrítica por su forma de ser con Terelu Campos: "Pobrecita"

La hija de la colaboradora de '¡De viernes!' ha explicado que confía más en los consejos de su padre, Alejandro Rubio , en todo lo relacionado con tomar decisiones profesionales , aunque sean del mundo de la televisión en el que él nunca ha participado, porque cree que es una persona muy curtida en el duro mundo de los negocios. No obstante, ha dejado claro que el hecho de que su padre sea su principal consejero, no impide en que también confíe en su madre para que le dé recomendaciones en este y otros ámbitos.

Al hablar de su madre, los colaboradores del programa le han preguntado si alguna vez ha sentido vergüenza ajena al escuchar a su madre en alguna entrevista o con alguna de sus acciones en la televisión. "Pobrecita mi mamá, que es más buena... Pero hay veces que yo estoy en mi casa viéndola y pienso: '¡Me tiro por el balcón!'. Y ella igual conmigo, pero es que yo a ella no le permito que me diga nada, pobrecita, porque mi madre se podría haber cagado en mí miles de veces... Yo en ella sí y me da pena", ha admitido Alejandra.