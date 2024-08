Asraf Beno, a un paso de ser Policía Nacional: "Quiero centrarme"

Ahora, la pareja ya ha celebrado que las obras han llegado a su fin . Aunque todavía quedan "algunas cosas pequeñas", ya no dependen de ellos, "sino de la constructora". Por eso, ya respiran más tranquilos. Tanto, que hace tan solo unos días les veíamos comunicar la feliz noticia en sus redes sociales, brindando más felices que nunca después de lo mucho que se ha ido complicando todo el proceso de las obras.

Y eso no era todo. En su reaparición pública, a través de su perfil oficial de Instagram, Asraf Beno ha anunciado su nuevo proyecto profesional: va a opositar para ser policía. "Por fin podré estar más por aquí, que sé que he estado muy desaparecido. Quiero centrarme en estudiar, que voy a opositar para Policía Nacional, y quiero empezar ya de ya. También quiero centrarme en el gimnasio, que hace muchísimo que no voy", ha expresado el marido de Isa Pantoja, que está más motivado que nunca en lo que respecta a su futuro profesional.