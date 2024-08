María Aguilar cumple 25 años en uno de los mejores momentos de su vida

David Vaquero ha querido felicitarla de la manera más especial: "Gracias por enseñarme el amor verdadero"

La pareja sigue cumpliendo sueños juntos tras su paso por 'La isla de las tentaciones'

María Aguilar acaba de cumplir 25 años en uno de los momentos más bonitos y especiales de su vida. El paso de la joven por la Isla de las Tentaciones, donde conoció a su actual pareja, David Vaquero, ha supuesto un antes y un después.

Y aunque en un principio nadie apostase por su relación, no cabe duda de que lo suyo es amor de verdad. "Si me dicen hace unos años que mi vida iba a ser lo que es ahora, no me lo creería. Siempre he sido una niña súper soñadora pero ni en mis mejores sueños me imaginé todo esto", ha confesado emocionada a sus seguidores.

Del mismo modo, María asegura que no puede sentirse más agradecida por la gente que tiene en su vida a día de hoy. "No sabéis lo afortunada que me siento, de tener a quién tengo en mi vida a día de hoy y de todos los sueños que he cumplido este año", asegura.

David Vaquero felicita a María Aguilar por su cumpleaños

Y una de las personas más importantes para ella, y que no ha querido perder la oportunidad de declararle su amor por todo lo alto ha sido su chico, David. El joven ha compartido una serie de instantáneas de lo más tiernas junto a la cumpleañera, con lo que celebra también los tres años de amor que llevan juntos.

"Si me dicen cuando te conocí donde íbamos a llegar, no me lo creería", asegura Vaquero en la publicación. "Gracias por ser como eres, gracias por enseñarme el amor verdadero, y gracias al destino por ponerte en mi camino. Que fácil es estar enamorado de ti", le dice a María.

Lo cierto es que día a día ambos demuestran el gran amor que sienten en redes sociales, e incluso han ampliado la familia con su mascota, un precioso perrito de raza pomerania. Sin duda, todo un sueño cumplido para ambos.

"He cumplido uno de mis sueños en la vida, tener a mi bebé… No sabéis el nivel de felicidad que tengo ahora mismo", compartía María con sus seguidores hace unos meses. Y, pese a las críticas que hayan podido recibir, ellos hacen caso omiso.

María Aguilar cumple 25 años en uno de sus mejores momentos

La pareja, además, ha podido mudarse a un pisazo en Madrid del que ya nos han hecho house tour y que cuenta con todas las comodidades. Después de vivir durante un tiempo en Málaga, tomaron la decisión de instalarse en la capital, donde han dado forma al apartamento de sus sueños.

A la pareja ya solo les queda dar otro gran paso y ver si se animan a tener un bebé, tal y como han hecho otras compañeras de edición como Sandra Férriz, Ana Solma, Patricia Pérez o Lucía Sánchez.