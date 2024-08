Violeta Mangriñán se sincera sobre la relación actual entre sus hijas: "Estaba absolutamente hundida"

Ahora, cuando la pequeña de ellas ha cumplido el medio año de vida, Mangriñán ha desvelado cómo es la relación actual entre las hermanas: “ Ojalá pudierais ver cómo semana tras semana la relación de Gala y Gia ha ido evolucionando . Se aman. Gia llora si no la ponemos al lado de Gala, quiere verla todo el rato y estar cerca de ella. Gala la protege, le da besos y abrazos todo el tiempo y eso que Gia todavía es muy bebé y no pueden interactuar pero ya se ve que van a ser uña y carne , es increíble, necesito un babero 24/7. En cuanto Gia empiece a caminar y puedan jugar juntas me voy a morir de amor”, ha explicado.

A pesar de ello, ha confesado que todavía hay “momentos de tensión si Gala ve a Gia con algo suyo pero ya no le pega, le dice: “Gia no, eso Gala”, en su idioma”. Sin embargo, la creadora de contenido no puede estar más feliz con su decisión de haber sido madre de nuevo tal y como ella misma ha confesado: “Tener dos hijas es lo mejor que he podido hacer. Hace un año estaba absolutamente hundida pensando que me había precipitado teniendo dos, preocupada por Gala, sentía que la traicionaba, preocupada por mil cosas, mis hormonas me jugaron muy malas pasadas y ahora sin dormir pero con el corazón llenito”, se ha sincerado.