Miguel Frigenti contó hace unas semanas en 'Socialité Club', el programa que se emite en directo en Divinity de lunes a viernes a las 20:00, que Álex Ghita, el que en ese momento era novio de la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' Adara Molinero, se había puesto en contacto con él en 2020 a través de Instagram para ofrecerle ser su entrenador personal y que era muy insistente en su propósito: "Me llamaba 'tigrecito' y me ponía el emoji de la lengüita".

Al escuchar esas declaraciones, la hija de Elena Rodríguez dejó de seguir en Instagram al novio de Frigenti y a sus hermanos, que eran las únicas personas del entorno del periodista a las que continuaba siguiendo en la mencionada red social. Un movimiento con el que dejó claro que no le había sentado bien que el que un día fue su amigo hiciera pública esta información. Y tan solo unos días después, le dio 'unfollow' a Álex, dando a entender que había vuelto a romper su relación con él - una teoría que ahora queda confirmada para sus fans por afirmar "no perdí, me perdieron" en su último vídeo -.

Fue entonces cuando en las redes sociales se fue asociando la idea de que Adara había dejado a Álex por los mensajes que en el pasado se había intercambiado con Frigenti, algo que el entrenador personal ha desmentido tajantemente en 'Socialité Club', donde también ha revelado que no es bisexual para alejar la sombra de la duda acerca de su relación con el periodista.

En ese mismo programa y tras escuchar las palabras del entrenador, el exconcursante de 'Secret Story' ha explicado que él nunca se dirigió a Álex con motes cariñosos: "Él a mí sí que me llamaba tigrecito... y lo voy a decir aquí, que no lo había dicho, me llamaba 'mi gordito'". Ha añadido también que él no se ha inventado ninguna conversación con el rumano, al que considera "igual de tóxico" que Adara por "haber accedido a dejar de seguir a Carla Barber por los celos" de su examiga.