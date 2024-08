Noemí Salazar destapa que la novia de Carlitos es familia de su marido, Antón Suárez

Por el momento, es su futura cuñada y no su cuñada porque, como ella misma se ha encargado de explicar, todavía no es la novia oficial de Carlitos. Será su novia cuando se celebre el 'pedido', que es el ritual en el que dos personas de la etnia gitana se hacen pareja y consiste en que la familia del chico vaya a la casa de la chica para pedir la mano de su padre. En caso de que ambas familias estén conformes con la relación, la pareja ya puede comenzar a hacer planes y se pueden presentar como tal en sociedad, pero no pueden mantener relaciones sexuales, algo reservado para el matrimonio.