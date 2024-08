Cuando se sometió a una rinoplastia para cambiar la forma de su nariz, Ivana Icardi recibió un aluvión de críticas por parte de muchos seguidores que consideraba que su nariz ya era bonita y que no necesitaba ningún retoque. Para defenderse de los comentarios negativos, la exconcursante de ' Supervivientes ' explicó que lo había hecho también por un problema de salud y es que no puede respirar con normalidad .

"Llevo años con este problema de la respiración, incluso me operé la nariz porque supuestamente era el tabique desviado lo que no me dejaba respirar y sigo teniendo problemas", ha comentado en sus stories de Instagram la exconcursante de 'GH DÚO', que es consciente de que la humedad de Palma, la ciudad en la que reside desde que 2020 y a la que se mudó por su relación con Hugo Sierra, no le ayuda con su problema.