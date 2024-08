La respuesta del novio de Ruth Basauri a las acusaciones de infidelidad

Ruth Basauri y Javy López llevan tres años juntos y, aunque no pueden residir juntos porque él trabaja en Galicia como vocalista de 'El Combo Dominicano' y la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' prefiere vivir en Madrid, tienen un hijo en común, Dylan, y presumen en sus redes sociales de relación sólida. No obstante, pese a los felices que parecen siempre en Instagram y TikTok, sobre el artista sobrevuelan las sospechas de infidelidad .

En aquella ocasión, Javy se mostró indignado con esta joven anónima, a la que tachó de mentirosa, y quiso "exponer" su identidad, aunque Ruth no se lo permitió porque realmente le había conmovido la chica por la forma en la que se dirigió a ella. Ahora, no hay ninguna acusación directa, pero el cubano está tan cansado de que planee sobre él la sospecha de que "se la va a jugar" a la madre de su hijo que ha querido dejar claro a través de un vídeo de TikTok que no solo no le ha sido desleal sino que nunca lo será.