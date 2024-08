Violeta Mangriñán cuenta muchas cosas de su vida a su legión de seguidores en Instagram, pero hasta cuando no lo dice explícitamente, sus atentos 'followers' captan toda la información que transmite en las fotos que comparte en esta red social en la que es una de las personas más seguidas de nuestro país. Así, han descubierto gracias a una instantánea posteada por la exconcursante de ' Supervivientes ' cuál es el verdadero nombre de Fabio Colloricchio .

Normalmente, Violeta no suele sacar 'al flaco', como ella lo llama, en sus stories de Instagram porque se centra más en hablar de sus problemas y sus vivencias, en las que sí que es partidaria de incluir a las dos hijas que tiene con el argentino: Gala, de dos años, y Gia, de seis meses. Pero cuando lo ocasión lo merece, la amiga de Carla Barber sí que sube alguna instantánea de o con su novio, con el que no planea casarse a no ser que él se lo pida.