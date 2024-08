Cristina Porta desvela lo que Maite Galdeano le contó sobre el futuro de Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Recién aterrizada de América después de haber participado en 'La casa de los famosos' , la exconcursante de 'Secret Story' ha confesado que está "enganchadísima" a la guerra mediática de los Suescun Galdeano porque no se esperaba que estallase este conflicto: "Nadie se lo veía venir y a mí me da pena porque siento que el fondo es heavy [fuerte]. Una madre y una hija que estaban tan unidas se han separado y van a acabar yo creo en los tribunales".

"Ella me decía que no estaban tan bien", ha recordado Cristina Porta, a la que esto le pareció "un poco raro" y que siente que, en realidad, la pareja está muy afianzada y que no es cierto que estuvieran atravesando una crisis como le dio a entender la madre de Cristian Suescun hace ya más de un año. Ahora, Sofía ha contado en '¡De viernes!' que se construyeron dos casas y no una sola porque no podían vivir juntos debido a los celos de Maite, que no soportaba la idea de que su hija viviera con su novio ni quería que durmieran juntos ni que tuvieran muestras de amor en su presencia.