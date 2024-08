El cumpleaños de Dua Lipa en Ibiza a ritmo de flamenco no ha tardado en viralizarse. La cantante, que ha cumplido 29 años, ha convertido en tradición viajar cada verano a nuestro país para soplar las velas de su cumpleaños. Otra cosa que no perdona es alegrar la fiesta con un grupo flamenco y con el que se ha animado a salir a bailar y a dar palmas como una flamenca más. Anabel Pantoja está fascinada tras la celebración de la que es una de sus cantantes favoritas y no ha tardado en revolucionar a sus seguidores con sus palabras. La sobrina de Isabel Pantoja está segura de que la artista es su prima.