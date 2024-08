Miri Pérez-Cabrero habla de la relación actual de sus padres, divorciados desde hace años: "Es fuerte"

Miri Pérez-Cabrero reveló en 'Supervivientes 2024' que su padre, el escultor Edu Pérez-Cabrero, era homosexual y que lo había descubierto porque sus amigas del colegio se lo contaron. Con ese relato, sacó a la luz un episodio de su pasado del que no había hablado con anterioridad y con el que sus seguidores la pudieron conocer un poco más. Ahora quedan lejos los días en los que la amiga de Anita Matamoros no comprendía la orientación sexual de su padre y se lleva fenomenal con él, con el que está de vacaciones en Ibiza; un plan al que se les ha unido su madre.