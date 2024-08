Alejandro Nieto explica el motivo por el que ha estado desaparecido: "Me da miedo"

Pero, tal y como ha explicado, su ausencia nada tiene que ver con una dejadez o una falta de intención de actualizar sus redes sociales. El andaluz ha explicado la razón que le ha mantenido alejado del entorno online: "He estado desaparecido por dos motivos. Uno: porque estoy malísimo. Llevo así como cinco o seis días. He estado tomándome cosas. El otro día me quedé sin voz. Se me han ido los mocos para los ojos y los oídos, pero voy a ir al médico porque algo me pasa...", ha explicado. Pero esto no es lo único que le ocurre.