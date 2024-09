Edurne se sincera sobre su relación a distancia con David de Gea

"Estamos más felices y enamorados que el primer día", ha asegurado la cantante, que está muy a gusto con su relación a distancia : "Es que llevamos catorce años así, no es algo que tengamos ahora, la distancia no es un problema, llevamos nuestra vida a distancia porque nuestro trabajo lo ha requerido: ha coincidido que su trabajo está fuera de España y el mío en Madrid".

"Yo estoy feliz porque Italia es un país que siempre me ha gustado y al que he viajado bastante. Es precioso pasear por la ciudad de Florencia y empaparse de esa cultura que tienen ellos, es maravilloso. Y la comida es increíble, aunque hay que tener cuidado porque yo que soy de buen comer tanta pasta y helado es peligroso", ha comentado la excompañera de Risto Mejide, que en la próxima temporada de 'Got Talent' - que se estrena este sábado 7 de septiembre - no estará - será sustituida por Tamara Falcó - porque ha preferido centrarse en su carrera como cantante.