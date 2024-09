Sofía Suescun y Kiko Jiménez se han escapado para alejarse de la guerra con su madre Maite Galdeano . La exconcursante de ' Supervivientes All Stars ' y el colaborador de 'Fiesta' siguen viviendo la vida que quieren y han escogido un destino de lujo . Nada más y nada menos que un hotel de cinco estrellas en Abu Dhabi , capital de los Emiratos Árabes. Desde este maravilloso enclave están dando rienda suelta a amor, disfrutando de la la "libertad" que han ganado tras haber expulsado y hablado claro sobre todo lo que ha pasado con la madre de Sofía y Cristian Suescun.

Un lugar que está hecho para disfrutar de mucho más que solo descansar y en donde la ganadora de 'GH' y Kiko Jiménez quieren poner sus contadores a cero. En su caso, este lujo de alojamiento por el que se paga alrededor de 700 euros la noche podría ser por motivo de trabajo, tal como ella apunta en sus redes, pero eso no les va a impedir disfrutar de estos idílicos días y de los servicios y prestaciones contratados .

Entre esos servicios más destacados y que más valoran de este destino en Abu Dhabi no apto para todos los bolsillos, destacan destacan las numerosas actividades que tienen y el hecho de tener una playa privada para ellos. De esta forma no solo pueden vivir la experiencia cultural, recorriendo las calles de la ciudad y sus imponentes monumentos, sino que este hotel es su mejor refugio y tienen muchas actividades para no tener la necesidad de salir: yoga, spa, piscinas, lugares para la meditación, restaurantes temáticos...