"Me engañaron, como a todos nos ha pasado alguna vez [...] Hay gente que no aprende de sus errores y prefieren vivir en mentiras, ocultando sus verdaderas intenciones, que no son otras que hacernos sufrir. Con cada mentira, me fui sintiendo más pequeña y menos merecedora de un amor sincero. Pero he aprendido que nadie tiene que vivir engañado y regalando su valía. Que el amor verdadero no se construye sobre promesas vacías. Ahora sé que quien bien te quiere no te hará sufrir", comenta la hermana de Mauro Icardi junto a unas imágenes en las que aparece luciendo un significativo collar de espinas, que para ella "representa todo ese dolor, que en forma de angustia y culpa se nos queda en la garganta y destroza nuestra propia voz".