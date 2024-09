Susana Megan celebra haber superado un trastorno tras su ruptura con Manu Lombardo: "Era un reto más"

Según ha explicado ella misma en sus redes, su trastorno del pánico le ha hecho no subir en un avión o no exponerse en determinados lugares que le generaban ansiedad . Pero en este viaje a Asturias ha narrado todo lo que ha conseguido y ha agradecido el apoyo de sus seguidores.

Susana Megan ha admitido que llegar hasta este punto no ha sido fácil y que ha tenido que poner en práctica todo lo que le ha enseñado su psicólogo y que ahora ha sido todo un logro que no está dudando en celebrar. "Ha sido uno de los viajes más bonitos. Me ha parecido un verdadero paraíso", ha reconocido para admitir que "viajar es chuli" y que no tiene por qué pasarle nada malo al hacerlo.