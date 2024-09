Álex Ghita lanza un comunicado tras las declaraciones de Adara Molinero

Álex Ghita no quiso confirmar hace un par de semanas en 'Socialité Club' lo que era más que evidente y es que su relación con Adara Molinero se había terminado tras su escapada a Ibiza de este verano. Pero la exconcursante de ' Gran Hermano ' no ha tenido problema en hacerlo en la que ha sido su primera aparición pública tras las vacaciones: en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz ha confirmado que está soltera y ha añadido que no le pareció bien lo que Miguel Frigenti dijo en 'Socialité Club' acerca de su exnovio.

"Lo que no veo bien es que una persona vaya a hablar de otra, de si es bisexual o no, creo que es la persona al final la que lo tiene que decir", dijo la hija de Elena Rodríguez en la alfombra naranja del conocido festival. Un comentario que molestó a Frigenti , que ayer en 'Socialité Club' dijo que él nunca había asegurado que Ghita fuera bisexual , sino que era una persona muy insistente que le llamaba "trigecito" y "mi gordito" porque estaba deseando ser su entrenador personal para conseguir popularidad en redes.

Al ver todo lo que estaba diciendo sobre él en el programa de Divinity, el examigo de Carla Barber ha lanzado un comunicado en sus stories de Instagram , donde tiene 111.000 seguidores. "Todo esto se trata de una historia mal contada, no hagáis caso a las mentiras y bulos. El que calla no siempre otorga", han sido las palabras del empresario, que ha añadido a su mensaje el emoji de la carita que se parte de risa, dando a entender que se toma a broma todo lo que han dicho sobre él tanto su exnovia como el colaborador de Telecinco.

Estas son sus primeras declaraciones desde hace dos semanas, momento en el que le dijo a una reportera de 'Socialité Club' que no había tenido nunca dudas sobre su sexualidad, que no era bisexual y que no tenía curiosidad por probar con un chico. No solo ha lanzado este comunicado, sino que también ha eliminado de su feed todas las fotos en las que aparecía Adara Molinero.