Jorge Javier Vázquez ha reconocido en muchas ocasiones que siente "debilidad" por Maite Galdeano , con la que ha compartido grandes momentos en los platós. Es por eso que a sus seguidores no les sorprendió cuando confesó en su blog de 'Lecturas' que se había puesto en contacto con ella para saber cómo se encontraba tras haberse visto obligada a abandonar la casa de Sofía Suescun . Esta semana, el presentador de 'Gran Hermano' ha vuelto a tocar el tema en su blog y ha dado su opinión sobre el resto de protagonistas de esta historia, que son Kiko Jiménez y Cristian Suescun .

Cuando el conductor de 'El diario de Jorge' se pronunció por primera vez sobre el tema, todavía no se habían pronunciado ni Sofía ni Cristian. Ahora que ya los ha podido escuchar gracias a sus respectivas entrevistas en '¡De viernes!' y 'TardeAR' , ha querido aclarar qué piensa de ambos. De la ganadora de 'Supervivientes' ha dicho que es "muy inteligente" y que "está sabiendo manejar la situación con delicadeza", además de asegurar que es "víctima de la megalomanía de una madre profundamente acaparadora".

Sobre Maite , tras ver su entrevista de '¡De viernes', ha declarado: " Es muy buena actriz, pero el papel de corderita degollada que asumió en el programa no le pega nada . Estaba desentonada. Hablaba a media voz, a lo Sole Giménez, y resultaba poco creíble porque ella es más de 'che, che, las papelas del camión'. Claro que me creo que está pasando un mal momento pero también estoy convencido de que ella cree que tiene toda la razón del mundo. Nadie la baja de esa burra".

Más allá de analizar a las dos grandes protagonistas de este conflicto, Jorge Javier se ha pronunciado sobre las otras dos piezas de esta historia que parece lejos de resolverse porque Maite sigue lanzando pullas en Instagram y Sofía ha expresado su deseo de estar unos días alejada de todo con su novio, con el que se ha ido de viaje a Abu Dabi . Sobre Cristian, ha dicho que es "pura nobleza": "Cada vez le tengo más cariño. También a Kiko Jiménez , porque no es fácil navegar en un barco que intenta capitanear a toda costa Maite Galdeano".

"Todos los protagonistas de este culebrón me caen bien. Últimamente parece que me he comido a Gandhi", ha sentenciado el presentador, que reconoce que el papel de Kiko Jiménez en esta historia es muy complicado y que eso le hace sentir un cariño cada vez mayor hacia él.