Violeta Mangriñán, tras su accidente doméstico: "Me he cortado un trozo de mis genitales"

La influencer y exconcursante de 'Supervivientes' Violeta Mangriñán no tiene secretos para su legión de seguidores de Instagram, con los que comparte todo tipo de detalles acerca de su intimidad hasta el punto de que les ha contado que un accidente doméstico le ha hecho estar al borde del desmayo: "Acabé cortándome un trozo de mis genitales, casi me desmayo con tanta sangre" .

Finalmente, Gia no estaba llorando y la situación fue más trágica aún porque se dio cuenta de que se había preocupado por nada. Pero ahora le ha vuelto a pasar algo parecido : estando en la cocina con Fabio Colloricchio escuchó a su bebé - esta vez de verdad - llorar y salió disparada a su habitación para calmarla, con tan mala suerte de que se tropezó con la silla y se cayó al suelo dando una vuelta.

Pese a ir vestida únicamente con unas braguitas, a la influencer no le ha dado vergüenza subir el vídeo de su caída y ha revelado de no ir casi desnuda habría compartido el vídeo en su totalidad: "Voy con las cerecitas al aire porque mi pijama estaba secándose en la terraza ya que Gala me había empapado cuando se lavaba los dientes".