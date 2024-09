Tras hacer pública la feliz noticia que afecta a su vida familiar con Lidia Torrent y su hija Elsa, Jaime Astrain bromea en sus redes sociales sobre su paternidad . El exfutbolista ha querido compartir un vídeo en tono jocoso sobre la realidad que hay en actos tan simples como ir a jugar al parque con su pequeña. Sin pensárselo dos veces, la camarera de 'First Dates' ha terminado lanzando un zasca a su pareja.

"Los que no sois padres no lo entenderéis y me da pena, porque es algo que os vais a perder. El mundo de los parques infantiles es algo maravilloso. Entre los niños, los padres... Tiene sus propias leyes. Creo que un día deberíamos hablar seriamente de esto, ¿tú qué opinas?", dice en tono de humor mientras da a entender que, desde que es padre, frecuenta los parques de manera habitual para jugar y cuidar a la pequeña Elsa, que ya tiene dos años.