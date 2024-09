Anabel Pantoja aclara la confusión con el nombre de su hija

Su silencio en torno a este asunto que tanto interés despierta no ha hecho más que incrementar las ganas de sus seguidores por saber el nombre de su niña, a la que hasta ahora llama "mi gitanita" de forma cariñosa. Tanta expectación tienen que se han confundido y han creído que la influencer estaba anunciando el nombre en su última publicación , en la que aparece junto a su novio probándose looks.

"¿En qué momento se ha dicho que mi hija se va a llamar Samaná? He titulado el vídeo que he subido como 'Los papis de Samaná' porque el vídeo está hecho en Samaná [...] ¡Por favor! ¡De verdad! ¡Buah!", ha estallado la sevillana, que minutos después subía un segundo vídeo ya más calmada y reculando, quizá porque alguien le ha hecho ver que no es raro que la gente no sepa qué es Samaná - un lugar con resorts de vacaciones al que ella fue de vacaciones este verano porque la invitó una agencia de vacaciones - o que no hay nada de malo en llamar a una niña por el nombre de una ciudad.