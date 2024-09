Patricia Steisy relata el gran susto que ha vivido con su perro Rosso: "Estaba en mitad de la carretera"

Patricia Steisy ha relatado a través de sus historias temporales el susto que ha vivido este domingo

Rosso, uno de los perros de la influencer, se ha escapado de casa con motivo de las obras que están realizando en su domicilio

El pasado mes de abril, Patricia Steisy se convertía junto a Pablo Pissa en madre de su primera hija, Athenea. Sin embargo, la pareja ya había comenzado a formar su familia junto a sus perros, que sin duda alguna se han convertido en pilares fundamentales en su vida. Ahora, la influencer ha compartido a través de sus redes sociales el último y gran susto que ha vivido con uno de sus hijos perrunos.

Steisy relata el gran susto que ha vivido

Steisy se encontraba este domingo en su casa dispuesta a darle el pecho a su hija cuando, tal y como ha relatado en su cuenta de Instagram, han llamado al timbre dos mujeres: “Eran dos chicas no sé si serán madre e hija porque parecían hermanas. Y me da un quemazón por todo el cuerpo cuando me las encuentro con Rosso en las manos. Salgo con la teta medio fuera la niña en una mano y Margot. Me dicen que han tenido que parar el coche porque estaba Rosso en mitad de la carretera… De imaginármelo casi me da algo”, ha comenzado explicando tras ser consciente de que el animal se había escapado de casa.

Sin embargo, ha afirmado que anteriormente había preguntado a su pareja para asegurarse de que había dejado a sus mascotas dentro, por lo que piensa que, al estar realizando obras en su domicilio, ha salido por un hueco debajo de la puerta. “Acabo de poner un azulejo justo ahí para asegurarme que no vuelva a pasar. No sé cómo hemos tenido la suerte de que dos buenas personas no se lo llevarán o le hicieran daño, y la suerte también que me tocarán a la puerta justo a mí”, ha agradecido.