La exconcursante de 'Supervivientes' fue muy criticada por tener guardada en su móvil a su ex niñera como 'Filipina Mayet'

La dueña de las Clínicas Barber ha revelado si vuelve a contar con la ayuda de una niñera meses después de evitar el tema

El año pasado hubo semanas en las que el nombre de Carla Barber se repitió mucho en la red social X, el antiguo Twitter, y no eran precisamente comentarios positivos. A la exconcursante de 'Supervivientes' le llovieron las críticas por tener guardada en su móvil como contacto a la niñera de su hijo como 'Filipina Mayet'. Fue tachada de racista y clasista; ella nunca pidió perdón y se defendió diciendo que llamar "filipina" a su niñera era "descriptivo" y no ofensivo, pero lo cierto es que tras la renuncia de su empleada la dueña de las Clínicas Barber no había vuelto a aclarar si contaba con ayuda para cuidar a sus hijos hasta ahora.

Sus seguidores sospechaban que tras la renuncia voluntaria de Mayet - que enfureció a la amiga de Violeta Mangriñán por haberle comunicado su decisión con tan solo 24 horas de antelación - había contratado a otra niñera para Bastian y Bosco, ya que no se los lleva de vacaciones - este verano se fue a Marbella y a Bali sin ellos - y presume de trabajar muchas horas al día en sus clínicas de medicina estética.

Cuando le preguntaban por el lugar de residencia de sus hijos, siempre decía que sus hijos estaban con ella en todo momento y que, incluso, los llevaba a la clínica con ella, sin aclarar quién les cuida cuando va a conciertos, a cenas o a viajes. Ahora que no le han preguntado directamente, ha decidido dar la respuesta a golpe de reflexión en Instagram: sí que cuenta con una niñera que le ayuda a cuidar a sus niños, que tienen dos y un año.

En esa reflexión en la que ha confesado que cuenta con "una nanny" también ha revelado que no confía en dejárselos a su cuidado a solas y que prefiere llevárselos a la clínica si en casa no hay nadie más: "Aunque la nanny es encantadora, me da mucha cosa dejarlos solos a los dos con ella. Mejor dicho, nunca lo hago, pero cuando no queda más remedio no queda otra".