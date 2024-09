Noemí Salazar rompe su silencio y habla de su estado actual: "Muchas me lo habéis notado"

La exconcursante de 'GH VIP' lleva días desaparecida de las redes sociales y ha regresado para dar una explicación a sus seguidores

Noemí Salazar ha destapado cuál es su estado de salud, que es el que ha motivado su ausencia en Instagram

La exintegrante de 'Los Gipsy Kings' ha hecho estos stories porque muchas seguidoras habían notado su problema de salud

Noemí Salazar ha estado varios días sin publicar más que contenido promocional en sus redes sociales, algo que sorprendía profundamente a sus miles de seguidores, a los que tiene acostumbrados a recibir actualizaciones constantes de su vida. Para evitar los rumores y que su perfil siguiera inactivo, la exconcursante de 'GH VIP' ha reaparecido con unos vídeos compartidos en sus stories para hablar de su estado actual y explicar el por qué de su silencio.

"Llevo un montón de días sin pasarme por aquí porque me encuentro fatal y pensaba: 'No les voy a decir que me encuentro mal porque ya bastante tendrán ellos con su vuelta a la rutina y con sus problemas como para estar escuchándome a mí'. Pero es que ya por el vídeo que os he subido del carrito me lo habéis notado muchas por la voz", eran las primeras palabras de la hija de Raquel Salazar, que confirmaba así que un problema de salud era la causa de su mutismo en redes.

Como un vídeo promocional había hecho saltar las alarmas de sus seguidoras, la influencer se había decidido a regresar a sus stories para dar explicaciones y evitar conjeturas sobre su estado: "Tengo los oídos... Si yo soy sorda, ya no oigo nada. Tanta sordera y tanto taponamiento me produce mareo. Me levanto por las mañanas y no tengo fuerzas para hacer nada. Me habéis dicho un montón que ahora hay un constipado que puede durarte un mes, espero que no me dure un mes".

Con estas palabras, la exintegrante de 'Los Gipsy Kings' compartía su diagnóstico médico: tiene un resfriado común que le está afectando a la audición, ya de por sí mermada debido a un problema de salud anterior que le obliga a llevar audífonos. Lo que más le preocupa ahora no es tener problemas para escuchar bien, sino la baja energía que siente porque en tan solo unas semanas se celebrará el 'pedido' de su hermano Carlitos: "Me gustaría disfrutar al máximo".