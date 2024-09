José María Almoguera cuenta por qué mintió a su madre al darle la dirección del hospital cuando nació su hijo

"Era el momento más feliz de mi vida y no quería que se enturbiara por nada. No es que se fuera a enturbiar porque viniera ella, sino por las que la iban a seguir", ha comentado el madrileño, admitiendo también que por aquel entonces no estaba pasando un buen momento y que eso también influyó en su decisión de mentir a su madre. Otra razón es que si avisaba a su madre, tendría que avisar a toda su familia materna, esto es, a Alejandra Rubio, Terelu Campos y a su hermana Carmen Rosa Borrego : "Están muy unidas y yo no iba a hacer distinciones entre mi madre, mi prima, mi hermana".

No obstante, a los tres días se arrepintió de su decisión: "Llamé a mi madre para que viniera a conocerlo, me dijo que no era el momento y le contesté que viniera, que ya nos la ingeniaríamos". Sobre ese primer encuentro entre abuela y nieto con él en medio no han trascendido detalles, pero sí se sabe que no ha habido muchos momentos así porque desde que saltó por las aires su relación la colaboradora de 'Vamos a ver' no ha podido ejercer de abuela, algo que lamenta periódicamente en los platós de televisión.