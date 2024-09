Alexia Rivas está en un momento muy feliz de su vida. La exconcursante de 'Supervivientes ' ha llegado de las vacaciones con una sonrisa en su rostro que no puede disimular. El responsable de todo es su novio Alejandro , al que dio a conocer en 'Vamos a ver', programa en el que colabora. Junto a él se le ha visto la MBFWMadrid 2024 y allí ambos han explicado por primera vez cómo se conocieron .

Aunque Alexia Rivas ha reconocido que en el tema amoroso no le gusta especialmente entrar en detalles, la influencer ha hablado a los periodistas de Europa Press con total naturalidad (¡y delante de su pareja!) haciendo balance del tiempo que llevan juntos . Sin embargo, Alejandro ha dado la gran sorpresa porque en este primer posado oficial ha hablado abiertamente de lo que siente por la periodista .

Con unas sonrisas cómplices, la pareja ha explicado por primera vez cómo empezaron a hablar y otros detalles que hasta el momento se desconocían. "Estuve picando piedra mucho tiempo" , ha confesado el empresario gallego, dejando claro que no fue tan sencillo llegar al corazón de Alexia.

La pareja ha contado que todavía no viven juntos y que todo lo quieren ir haciendo "paso a paso". Lo ciertos es que según cuentan y se puede ver en esta primera aparición oficial, casi todo el tiempo que tienen lo pasan juntos. "Él me acompaña en mis cosas del día a día", ha explicado Alexia y él mantiene que es feliz haciéndolo, mientras él le dedica unas cariñosas palabras de amor. "Ella me lo hace muy fácil todo".