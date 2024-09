Isa Pantoja, desde el hospital tras ser operada de apendicitis: "Fue más complicado de lo que pensábamos"

El pasado domingo, Isa Pantoja revelaba a través de sus redes sociales que se había visto obligada a acudir al hospital después de experimentar fuertes dolores abdominales. Aunque recibía el alta después de realizarle varias pruebas, unas horas más tarde salía a la luz que había tenido que pasar por quirófano tras diagnosticarle apendicitis cuando volvió a urgencias porque los dolores no cesaban. Ahora, la hija de Isabel Pantoja ha reaparecido en su perfil público para dar la última hora acerca de su estado de salud .

En un primer momento, tal y como relataba ella misma en sus historias temporales, Isa fue diagnosticada de gases tras despertarse esa misma mañana con "un dolor abdominal horroroso": "Fue a más. Me dolía la boca del estómago, el estómago, y luego se me fue a toda la tripa", confesó. Aunque los sanitarios descartaron cualquier patología grave y recibía el alta después de que le suministraron calmantes por vía intravenosa y le hiciesen analíticas, un cultivo de orina y una ecografía abdominal, unas horas más tarde volvía al centro sanitario porque los dolores no habían cesado, tal y como explicó a sus más de 700 mil seguidores en Instagram. Allí, finalmente tenía que ser operada de apendicitis de urgencia.