Marta Peñate ha disfrutado de Maldivas junto a Tony Spina . Ha sido todo un sueño hecho realidad para ella, que lo considera su "no luna de miel". Pero la que fuera concursante de 'Gran Hermano' , exconcursante de 'Supervivientes', y ahora ganadora de 'Supervivientes All Stars' , ha recibido críticas por el elevado precio del viaje . Eso sí, también los hay que le han agradecido por ser tan transparente y hablar de dinero, algo que pocos influencers hacen.

Han sido cuatro días mágicos para ella. " Maldivas no es barato , pero puedo decir que es uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida", ha avisado la colaboradora de los debates de 'Gran Hermano'. Fiel a su naturalidad, la canaria ha compartido un vídeo en su perfil oficial de Instagram en el que cuenta con todo detalle el precio de este viaje al país tropical.

Los precios desglosados, y según la información que aporta la ganadora de 'Supervivientes All Stars', serían los siguientes:

Eso sí, Marta Peñate no se olvida de que también "hay un montón de cosas que hacer que son gratuitas" o que "vienen incluidas" según el pack que contrates. Por ejemplo, "hacer paddle surf o ir en kayak" puedes hacerlo sin abonar ningún extra. Además, también te pueden dar "gafas para bucear". Lo cierto es que, aunque "no es barato", la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' y ganadora de 'Supervivientes All Stars' repetiría. Y siempre junto a Tony Spina.