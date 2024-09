Javier Ungría hace una petición a David Bisbal después de que Elena Tablada cuente que "rechazaba" a su hija

Javier Ungría lleva días acaparando titulares. Al contar su historia en ' Me quedo conmigo ', el docureality de mtmad, Elena Tablada lo ha puesto en la palestra. Ahora, en el último evento en el que ha acudido, el que fuera concursante de ' Supervivientes ' ha aprovechado para hacer una petición a David Bisbal después de que la diseñadora saque a la luz el "rechazo" que él sentía por su hija.

El empresario continúa haciendo su vida normal, sin evitar a los medios, pese a que ahora se ha convertido en protagonista. Su exmujer, Elena Tablada, está contando cómo fue su relación con él y qué fue lo que propició su ruptura. La madrileña, de raíces cubanas, ha hecho público que Javier Ungría le hizo saber que "no soportaba" a su primogénita, Ella Bisbal . Lo que terminó propiciando su separación.

Lo que ha hecho ha sido dirigirse directamente al cantante almeriense, lanzándole una petición en público. Restándole importancia al relato de la que fuera concursante en 'Bailanco con las estrellas', el empresario ha dicho lo siguiente: "Yo espero que él sepa que a esta cosas no hay que hacerles demasiado caso. Espero que no, espero que no".