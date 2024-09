De José Antonio León a Miguel Frigenti: los telecinqueros se despiden de Jimmy Giménez-Arnau

Jimmy Giménez-Arnau ha muerto tres días después de cumplir 80 años . Así lo ha anunciado a diversos periodistas su mujer, la también periodista Sandra Salgado, que le ha contado a la redactora de 'TardeAR' Leticia Requejo que la muerte de su marido ha sido "muy inesperada" . En el programa de Ana Rosa Quintana también han ido pronunciándose amigos del escritor, como Belén Rodríguez o Pilar Eyre , y en las redes sociales lo han hecho sus compañeros de Telecinco, que no olvidan los buenos momentos que pasaron a su lado .

"Nunca olvidaré lo atento y lo cariñoso que fue siempre conmigo cuando coincidíamos en el 'Deluxe'. Me hablaba de su vida a calzón quitado, sin ningún complejo y sin máscaras, y lo hacía siempre desde la emoción y el cariño", ha rememorado Frigenti. Otra persona que coincidió con él gracias al 'Deluxe' fue Santiago Segura , que ha asegurado en Instagram que siempre fue muy amable y cordial en sus encuentros en el plató de Telecinco.

María Amores, que ha trabajado muchos años como redactora en 'Gran Hermano', ha contado que conoció a Jimmy en un vuelo a Formentera que cogió sola pero que debería haber cogido con su marido, Ion Aramendi. El ahora presentador de 'Reacción en cadena' se tuvo que quedar en Madrid para hacer un casting y por eso María fue en el vuelo por causalidad al lado del escritor: "Le conté que había tenido que viajar sola y me ofreció quedarme con él y su mujer una noche en Ibiza. Me lo pasé genial en el vuelo y se me olvidó hasta mi miedo a los aviones".