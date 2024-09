Muere Jimmy Giménez-Arnau a los 80 años

En los últimos años, como complemento a su faceta televisiva, Jimmy publicó sus memorias, a las que puso de nombre 'La vida jugada'. Las definió como un relato "irreverente y provocador" sobre su vida, dos "requisitos esenciales" sin los que, según él, no concebía la existencia humana. "Salvaguardar el asombro, mantener alerta la curiosidad, explorar sin limitación todo cuanto aparezca ante los ojos y, si no se dan las circunstancias, salir corriendo y no mirar atrás han sido las motivaciones de mi viaje por el mundo", alegó.