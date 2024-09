Con el ánimo de que sus seguidores sigan sus pasos, la que fuera concursante de 'GH VIP' ha compartido una sugerente fotografía en topless . Un imagen que también le ha servido para plasmar cómo se ha sentido al liberarse de estos miedos y hacer su primer topless. "Hoy es la primera vez que he hecho topless. Parece increíble, pero es cierto. Me he venido arriba y por eso subo esta foto", ha expresado la madre de Anita Matamoros y Javi Tudela.

Algunos de ellos le sugieren que tiene "poca clase", que es "muy vulgar" y que tendría que ser "más fina" . Otros que "ya es una abuela" y que debería "comportarse como tal". Los hay que le recomiendan que se "opere las rodillas", que las tiene "llenas de pellejos" y que no pega con esta "actitud de joven que lleva". Y también los que se preguntan que "cómo puede estar siempre de vacaciones", los que le juzgan por "sus ganas de siempre enseñar" y los que critican que "siempre está haciendo el ridículo". Lejos de entrar al trapo, Makoke ha preferido hacer oídos sordos a las críticas y, por el contrario", dar 'me gusta' a varios mensajes de apoyo.

"Tienes cuerpo para lucirlo", "bien hecho, lo importante es sentirse bien con uno mismo", "has hecho bien, las que no somos conocidas también lo hacemos, aunque no tengamos tu espectacular figura", "a quien no le guste, que critique", "maravillosa esa primera vez", o "no sé si reírme o llorar ante tanto comentario vomitivo", son algunos de los comentarios que tienen el 'like' de Makoke, que ha hecho su primer topless en una playa nudista y ha compartido una foto del momento en su perfil de Instagram.