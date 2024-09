"Esta mañana me he levantado fatal de la garganta, me fui a trabajar, a grabar y no aguantaba más y he venido a urgencias para que me pinchen algo, hacía tiempo que no me dolía tanto", comenzaba diciendo en sus stories de Instagram el exmarido de Anabel Pantoja, que revelaba que estaba tan preocupado porque en el pasado fue operado de las amígdalas. Además, este fuerte malestar le ha llegado justo cuando ha comenzado a trabajar como comercial en una empresa de alquiler de coches para la que también presta su imagen en redes sociales.