Sofía Suescun enseña lo que ha encontrado en su casa: "Es una traición de un familiar"

Asustada por el significado de esta aparición , Sofía Suescun no ha dudado en compartir imágenes del 'visitante' que ha aparecido en una de las estancias de su chalet. Amante de lo místico, la creadora de contenido no ha podido evitar buscar una respuesta esotérica a lo que han descubierto.

Una premonición que cuesta no relacionar con lo ocurrido con su madre, a quien recordemos Sofía Suescun echó de casa a mediados de este verano , desatando una guerra sin precedentes en el clan de los Galdeano. Muy asustada con lo que ha descubierto , Sofía Suescun no ha dudado en compartir con sus seguidores imágenes del alacrán que ha estado paseándose por su casa.

Por norma general, y aunque los expertos advierten de que estas características no siempre son precisas, los alacranes venenosos tienen pinzas largas y delgadas, mientras que los no venenosos las tienen gruesas y cortas. La cola de un ejemplar venenoso es más delgada y alargada, con segmentos ovalados y un aguijón curvo al final. Los no venenosos tienen una cola más gruesa y cuadrada, con un aguijón recto. Los escorpiones venenosos suelen tener un color más claro, con rayas oscuras en el cuerpo y la cola. Los no venenosos son generalmente de color oscuro uniforme.