Terelu Campos, devastada, escribe una desgarradora carta a Jimmy Giménez-Arnau: "Mila, tú y yo"

Terelu Campos está destrozada . La colaboradora de ' De viernes ' todavía no se puede creer la noticia de la muerte de Jimmy Giménez-Arnau . Para ella, el escritor y referente de la prensa rosa era más que un compañero de profesión. Era un gran amigos en el que se ha apoyado en muchos momentos. Para despedirse de él y rendirle su propio homenaje, la hija de María Teresa Campos le ha escrito una desgarradora carta que ha publicado en sus redes sociales .

Con una imagen del pasado de una fiesta hippy a la que acudieron, Terelu Campos ha dedicado un emotivo texto a Jimmy Giménez-Arnau donde expresa lo importante que ha sido este en su vida, más allá de todo lo que compartieron a nivel profesional. En él, la televisiva recalca un detalle que no olvida .

En dicha fiesta, la mayor de las Campos y madre de Alejandra Rubio perdió un pendiente y su amigo Jimmy le ayudó a buscarlo. Un sencillo ejemplo con el que ella señala cómo el escritor estuvo siempre pendiente de ella y de manera incondicional en los malos y en los buenos momentos. "Gracias por estar a mi lado, gracias por cada mensaje q me mandabas alegrándote de cuando me daban un programa para presentarlo, por todo lo q me valoraste profesional y personalmente", ha expresado con agradecimiento.