La decisión de David Bisbal tras las declaraciones de Elena Tablada sobre la relación de Javier Ungría y su hija Ella

Elena Tablada ha sido la protagonista de la segunda temporada de 'Me quedo conmigo' , una docu serie de mtmad ya disponible al completo en Mitele, en la que ha abierto su corazón acerca de los problemas en la relación con su madre y de l o vivido con sus dos exparejas, David Bisbal - con la que tiene una hija de 14 años llamada Ella - y Javier Ungría - padre de su hija Camila, de cuatro años. Del exconcursante de 'Supervivientes' dijo que le tenía "manía" a Ella . Unas declaraciones que han suscitado una gran polémica.

Quien no ha hecho declaraciones por el momento ha sido la otra parte a la que salpica este asunto, que es David Bisbal, padre de Ella. Su última decisión ha sido no posar en el photocall del primer aniversario de Santander Smusic en la Real Casa de Correos de Madrid, evitando así las preguntas de la prensa allí congregada. Unas cuestiones que tendrían relación con las declaraciones de su ex, que ha vuelto a hablar tras la emisión de la docu serie de mtmad.