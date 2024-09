La Rebe cuenta el problema que tiene su hijo: "Estamos mal por eso"

Lo último que les ha contado es que tanto su marido como ella están preocupados por un problema de su hijo y es que ha estado unos días sin comer correctamente en casa y sin probar bocado del almuerzo que se lleva a diario al colegio: "Y es que él por la mañana no desayuna, es como yo y no desayuna, pero tampoco se come luego el desayuno que le mando al cole... Así que estamos mal con él por eso".

Al escuchar a su madre exponer este problema, el pequeño José ha querido dar su versión del asunto y ha asegurado que no se come la comida que le dan para el recreo porque solo les dejan dos minutos para almorzar y el resto del tiempo lo pasa jugando con sus amigos: "Es que no me da tiempo... No me gusta comer en el patio...".