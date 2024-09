Ivana Icardi comunica una feliz noticia: "Estoy cumpliendo un sueño"

Para este primer tema ha decidido crear todo un imaginario propio y se ha decantado por el color azul, las mariposas, el ojo turco y la luna. Ella misma ha explicado la razón de esta elección: "El color azul es calma, la serenidad que me caracteriza. Es la sintonía conmigo misma. Este azul me hace dejar atrás los miedos y abre mi corazón hacia mi nueva etapa. Me ayuda a conectar con mi verdad. Alguien una vez me dijo que soy una mujer de impactos, y nada mejor que verme y que me vean radicalmente diferente para acompañar este gran cambio que está llegando".