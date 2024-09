En este tiempo, la hemos visto retomar su actividad diaria en redes sociales ... pero todavía no ha vuelto a ser la misma, eso le dicen sus seguidores. Pero Sofía Suescun está en el camino. La creadora de contenido ha publicado vídeos creándose looks, enseñando su compra semanal, haciendo deporte y un largo etcétera, pero todavía no es tan constante como antes.

Con un fondo negro, con la letra blanca y habilitando una 'caja de respuestas' para que sus seguidores puedan responderle de forma directa, la influencer ha lanzado este llamamiento: "¿Alguien me puede pasar el contacto de un electricista? No necesito colaboraciones, me corre mucha prisa", ha reconocido la considerada 'reina de realities', que no ha explicado el motivo por el que ha necesitado de forma urgente este ingeniero.