Anabel Pantoja revela la petición que le hizo a Isabel Pantoja para conocer a su amor platónico

La prima de Isa Pantoja ha recordado que veía las imágenes de "ese chico tan guapo", que en ese momento tenía 15 años, estar tan triste por la muerte de su madre que solo soñaba con ser ella su paño de lágrimas: "Me entró como un enamoramiento y yo le exigía a mi tía que me comprara todas las revistas en las que viniera Guillermo, entonces yo ya comencé a tener una obsesión".

Tal fue su interés que lloraba y le suplicaba a su "tita" que le llevara a Buckingham Palace a conocer al nieto de la reina Isabel II. "Ella me decía: 'Cuando pase todo esto y a él se lo quite lo de su madre iremos'", recuerda la amiga de Susana Molina, que ahora ya no lo encuentra tan atractivo: "No sabéis lo que yo he llorado por este chico y ahora está tan calvito...".