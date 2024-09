Violeta Mangriñán se sincera sobre el trabajo de Fabio Colloricchio: "Me apetecería estar más con él"

Aunque la creadora de contenido ha explicado que “ojalá tuviese bolos cada finde porque son una de sus fuentes de ingresos y además los disfruta mucho”, cosa que ella entiende y apoya “siempre”, se ha sincerado acerca de sus sentimientos cuando Colloricchio tiene que desplazarse a otra ciudad para ofrecer uno de sus shows: “Eso no quita que hay findes que estoy más sensible y me apetecería ver una peli o estar más con él, también es verdad que con las niñas poco podemos hacer en casa pero algún ratillo se puede rascar siempre”, ha señalado.