Patri Pérez estalla tras las críticas hacia el físico de su hijo en común con Lester Duque

En un primer momento, Patri Pérez y Lester Duque decidieron que sí que iban a mostrar la cara de su hijo , un niño al que llamaron Río , y lo presentaron de forma oficial a sus seguidores a través de su canal de mtmad; pero, unas semanas después, los exconcursantes de 'La isla de las tentaciones' cambiaron de opinión y anunciaron a su comunidad que ya no mostrarían el rostro de su bebé.

Una de las razones que esgrimieron fue que querían protegerlo de los comentarios de terceros que podían no tener buenas intenciones y ahora, meses después de aquella decisión, han visto cómo este temor se ha hecho realidad porque han leído en Instagram críticas hacia el físico de su bebé, que tiene siete meses.

Esos comentarios negativos les han llegado en su última publicación de Instagram, que es una recopilación de una sesión de fotos de la pareja junto a su bebé, al que en todo momento le pixelan la cara. Pese a que no muestran los rasgos de su niño, han tenido que leer comentarios hirientes tales como "Vaya cabeza" o "¿Me parece a mí o el niño tiene más cabeza de lo normal?".

Estos dos comentarios los ha destacado Patri al lanzar un firme comunicado en el que estalla contra estas críticas hacia su bebé: "Después me preguntan que por qué no enseño la cara de mi hijo... No entiendo cómo la sociedad puede estar tan podrida para hablar así de un bebé. Asco dais".