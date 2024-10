Marina García explica por qué se arrepiente de su casa de Madrid tras su reciente mudanza: "Nada contentos"

"Creíamos que tenía más luz y, a la hora de la verdad, le da luz de rebote solo dos horas al día, cosa que para yo grabar me viene fata l", ha confesado la andaluza sobre este contratiempo que la tiene muy disgustada. Sin todavía querer tomar una decisión en caliente, Marina García ha explicado que va a tratar de sobrellevar esto, aunque reconozca que si lo llega a saber no se habría decantado por esta casa por céntrica que sea.

La realidad es que este escenario en el que se encuentra no es el deseado, pero Maria García tiene claro que su sitio en esta nueva etapa está en Madrid. "Ya no tenemos más cojones que aguantarnos, pero no descarto cambiarme de piso en cuanto hagamos el año, pero en Madrid, que aquí me queda a mí para rato", ha aclarado