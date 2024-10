La que hasta la inesperada llegada de Daniela fuera la pequeña del clan de los Jiménez, ha recurrido a carillas de porcelana sin tallado , que tras su diseño, se colocan de manera rápida e indolora, sin pinchazos, ni molestias. Si bien antaño era necesario tallar y pulir el diente para colocar estas fundas, la tecnología ha permitido que este procedimiento sea cada vez más natural y menos invasivo. Algo que Graciela Jiménez agradece. " No daña para nada tu diente , porque no los liman ni nada", ha dicho.

La adolescente no puede estar más contenta con el resultado de sus nuevos dientes, que ahora lucen completamente rectos y simétricos. se ha desplazado hasta Marbella para realizarse este tratamiento, que según ella, " es lo mejor que he podido hacer en mi vida ".

Para dar un punto más 'gipsy' a su sonrisa, la joven ha querido añadir un pequeño brillante a una de sus carillas; detalle que no pasa desapercibido cuando sonríe.

"Para mí es muy importante la sonrisa", ha dicho a sus seguidores, a los que no ha dudado en hablar del procedimiento estético que se ha realizado.

A pesar de su corta edad, las carillas dentales no están contraindicadas en menores. No existe un límite ni una recomendación de edad para su colocación, aunque muchos expertos prefieren esperar a los 16-18 años para hacerlo. No obstante, todo esto siempre dependerá de las características de cada caso y de paciente.